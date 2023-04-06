HÜDA PAR'dan Hamas açıklaması
Cumhuriyet’in gündeme getirdiği “HÜDA PAR-HAMAS” görüşmeleri partiye yakın bir haber sitesinde yazan islamcı-cihatçı yazar Hasan Sabaz tarafından doğrulandı. Sabaz, “HÜDA PAR, HAMAS ile de İslami Cihad ile de görüşüyor” dedi.
Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamasıyla tartışılan HÜDA PAR ile ABD ve AB ülkelerince “terör örgütü” olarak kabul edilen, yarı milis kuvvete sahip “Sünni İslamcı siyasi parti” olarak tanımlanan HAMAS’la görüşmelerini Cumhuriyet gündeme taşıdı.
3 Nisan’da “Laik Türkiye’de kabul edilemez” başlıklı haberin ardından partiye yakın Doğru Haber’de yazan islamcı-cihatçı yazar Sabaz, söz konusu görüşmeleri savundu.
Sabaz, “HÜDA PAR meselelere ümmet perspektifinden bakıyor. HAMAS ile de İslami Cihad ile de görüşüyor ve bunu gizleme gereği duymuyor. HÜDA PAR, İslami ilkelerden ödün vermeden net bir duruş sergiliyor” ifadelerini kullandı.
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