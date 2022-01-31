HÜDA-PAR'dan Erdoğan'a İsrail tepkisi: Var mı bunun tarifini yapabilecek?

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:50

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) AKP iktidarının İsrail'le yakınlaşma adımlarına tepki geldi.



Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le "normalleşme" adımları atmasını eleştirerek "Hiçbir şekilde siyonist rejimle ilişki kurmamak, onun devlet olma vasfını tanımamak lazım. Onunla ticari, iktisadi, askeri hiçbir işbirliği yapılmamalıdır" dedi.

Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmanın ardından Mavi Marmara davasının düşürüldüğünü hatırlatan Yapıcıoğlu, "Herhangi bir tazminat davasının açılamayacağı, açılırsa bunun hazine tarafından ödeneceğini Türkiye kabul etti. İlişkiler bir seyir izlemeye başladı. Yavaş yavaş yükselmeye başladı. Şu anda da tam bir normalleşmeye doğru gidiyor" açıklamasında bulundu.

Yapıcıoğlu, "Devlet için 3 temel şart vardır. Bir devletin tanımında 3 temel unsur vardır. Sınırları belli bir toprak parçası olacak. O toprak parçası üzerinde yaşayan bir millet olacak ve egemenlik olacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da dile getiriyor. İsrail denen şebekenin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Var mı bunun tarifini yapabilecek" diye konuştu.

"BU ADIMLAR YANLIŞTIR"

"Eğer körfez ülkeleri ya da mağrip başta olmak üzere Afrika'daki diğer İslam ülkeleri Siyonist rejimle ilişki kurduğunda siz ona ağır laflar etmişseniz o zaman siz ne yaptığınıza dikkat edeceksiniz" diyen Yapıcıoğlu, "Hükümetin attığı bu adımlar yanlıştır. Bize göre mevcut ilişkiler de tamamen koparılmalıdır. Hiçbir şekilde oradaki Siyonist rejimle ilişki kurmamak, onun devlet olma vasfını tanımamak lazım. Onunla ticari, iktisadi, askeri hiçbir işbirliği yapılmamalıdır. Bu Filistin davasına ciddi bir şekilde zarar verir. Hiçbir şey yapmasa Filistin'deki direniş gruplarının moralini bozar" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un şubat ayında Türkiye’ye geleceğini söylemişti. Doğu Akdeniz konusuna değinen Erdoğan, "İsrail ile de bu alanda her türlü adımı atmaya varız. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Herzog'un yine şubatın başında, yani ilk yarısında diyeyim bir ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte de İsrail Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir" demişti.









