Elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan şahsı darbetmişti... İfadesi ortaya çıktı: 'Suudi Arabistan' ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:44

İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedilmişti.

İsmail Aydemir'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli E.A'nın ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten E.A, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim" diye konuştu.

Şüpheli, ağdur Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, şahsın yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti.

Herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan E.A, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.