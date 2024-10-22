HÜDA PAR'dan MHP'nin Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına destek geldi

Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:04

Güncelleme: 22.10.2024 - 18:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'dan da destek geldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli'nin bu ifadeleri alelade, önünü arkasını düşünmeden sarf ettiğini tahmin etmiyoruz. Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla tokalaşması ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın devamı niteliğinde, biraz daha çarpıcı ifadelerle yaptığı bu açıklamalar dikkate değer. Bundan sonra nasıl adımlar atılır, hükümet nasıl tavır sergiler, söylemek erken. Bu ülkede eğer kan akmayacaksa, eğer köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize cenazeler gelmeyecekse, bugün elinde silah olup dağlarda dolaşan militanlar olmayacaksa, kanın akmaması için her türlü yolun meşru dairede denenmesi elbette ki olumludur. Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma HÜDA PAR olarak destek veririz."

BAHÇELİ NE ÇAĞRISI YAPTI?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a şu çağrıda bulundu:

Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın."