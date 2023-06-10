HKP'den HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi protestosu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 23:59

Güncelleme: 11.06.2023 - 00:14

Ankara Kızılay’da bir araya gelen HKP üyeleri, Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen HÜDA PAR’ın ve Yeniden Refah Partisi’nin AKP listelerinden Meclis’e girmesini protesto etti.

HKP üyeleri, “Yeni Meclis bileşimi, Ortaçağcı Faşist Din Devleti’nin inşasına hız verdi. Laiklikten vazgeçmeyecek, mücadeleye devam edeceğiz!” yazılı pankart açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin bulunduğu, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözlerinin yer aldığı bayraklar da eylemde yer aldı.

HKP üyeleri adına basın açıklamasını HKP Ankara İl Yöneticisi Reycan Çakır okudu. Çakır, “Laiklik kadının özgürlüğüdür ve bizler özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Atatürk’ün, “Tarih, Türk İnkılâbını anlatırken, bunun bir kurtuluş olduğunu en başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun çeşitli aşamaları içinde de, özellikle kadınların kurtulmasını anacaktır” sözünü hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

“Laik Cumhuriyet ve kadın düşmanı AKP’giller; HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’ni meclise taşıdı. Ne acıdır ki ABD-AB emperyalizminin iktidar ve muhalefet truva atlarıyla işgal ettiği bu meclisin; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın komuta merkezi olan, laik cumhuriyetimizin ilan edildiği, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın bugün sahip olduğu hakların yasalaştırıldığı devrimci, ilerici meclisle uzaktan yakından bir ilgisi kalmamıştır.

AKP’giller’in de, Yeniden Refah Partisi’nin de, Hizbullah’ın siyasi temsilcisi HÜDA PAR’ın da ruhiyatı ve zihniyeti aynıdır. Amaçları laik cumhuriyeti tamamen ortadan kaldırmak ve yerine zaten büyük ölçüde inşa ettikleri kadın düşmanı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ni daha da güçlendirmektir. Ama bu hainler, bu seçimde de kazandık, hedefimize yaklaştık diye erken bayram etmesinler. Bizler kadınlarımızı bundan 1400 yıl geriye, Orta Çağ’ın kör karanlıklarına götürüp hapsetmelerine izin vermeyeceğiz. Gerçek laikliğin hayatın her alanında egemen olacağı, demokratik halk iktidarını mutlaka zafere ulaştıracağız. Kadınlarımızın sözde değil, gerçek eşitliğine ve özgürlüğüne giden yolu mutlaka açacağız.”