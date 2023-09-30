Hukukçulardan yeni anayasa tartışmalarına tepki: Amaçları laik Cumhuriyeti kaldırmak

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Meclis’in açılmasıyla birlikte siyasetin gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Hukukçular, tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, mevcut anayasanın uygulanmadığına işaret ederek “Otoriter rejim, demokratik olmayan bir anayasa yapıcılığıyla kendi otoriterliğinin çıkarları doğrultusunda birtakım dayatmalar getirir. Bununla da mücadele edilmesi gerekir” dedi.

(Şule Özsoy Boyunsuz)



Anayasa hukuku profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, yeni anayasanın otokratik ya da demokratik yolla yapılabileceğine işaret ederek “Otoriter bir anayasa yapıcılığı; milleti figüran olarak kullanıp, kendi bildiklerini yapıp belli bir yaşam tarzını, dünya görüşünü dayatacaklar demektir. Bununla mücadele etmek, karşı koymak gerekir. Demokratik anayasa yapıcılığı, ‘Ben bunu getiriyorum, sen ya destek verirsin ya önümden çekil’ şeklinde yapılmaz. Bakıyorsunuz Türkiye’ye, ifade özgürlüğü yok. Örgütlenme özgürlüğü baskı altında. Gazeteciler hapiste. Demokrasinin minimum koşullarına sahip olmayan bir ülkede, demokratik anayasa yapıcılığı olmayacağı en baştan belli” dedi.

(Bülent Yücetürk)



‘İKTİDARDA TUTMA ÇABASI’

Hukukçu Bülent Yücetürk ise “iktidarın, siyasi hareket itibarıyla laik, demokratik Cumhuriyetin kaldırılarak, ılımlı İslam cumhuriyeti kurma amacı taşıdığına” dikkat çekerek “AKP’yle anayasa yapılmayacağı düşüncesi doğru. Bunlar, AKP’yi iktidarda tutma çabası” diye konuştu.

Yücetürk, yeni anayasayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 adaylığının da önünün açılmaya çalışıldığını vurguladı.

