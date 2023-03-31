Hukukçulardan YSK'nin Erdoğan kararına tepki: Kasten suç işlediler

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “diploma” ve “üçüncü dönem” tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını, hukukçuların tüm itirazlarına karşın oybirliğiyle kabul etti.

101. MADDE VURGUSU

YSK, 28 Mart’ta geçici cumhurbaşkanı adayı listesini yayımladı. Listede Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yer aldı. Erdoğan’ın adaylığına çok sayıda parti ve seçmen itiraz etti. Erdoğan’ın 2014 ve 2018’de iki kez cumhurbaşkanı seçildiği belirtilen ve anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne işaret edilen itirazlarda, Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı vurgulandı. İtirazları değerlendiren YSK, kararını dün açıkladı, geçici aday listesindeki 4 ismin adaylığını da kabul etti.

OYBİRLİĞİYLE RET

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin adaylıklarına itiraz geldiğini belirterek, “Yapılan değerlendirme sonucunda Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir” dedi. Adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin ise yarın kura ile belirleneceğini kaydetti. Yener, Erdoğan tarafından alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazın da reddedildiğini söyledi. YSK’nin kararına ise hukukçulardan itiraz yağdı.

‘KASTEN SUÇ İŞLEDİLER’

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ: Bu karar çok açık bir anayasa ihlalidir ve karar verenler an itibarıyla görevi kötüye kullanma suçu işlemişlerdir. Bir seçim suçu işlemişlerdir.

Avukat Doğan Erkan: Bu kararlarıyla “Biz başka bir rejime geçtik” demiş oluyorlar. YSK üyeleri, anayasayı ihlal suçu işlediler. Siyasal erk korumasıyla kendilerini fiili bir dokunulmazlık içinde hissediyor olabilirler. Ancak bu erk değiştiğinde mutlaka yargılanacaklardır.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu: Böyle bir kararın verilmesi anayasanın üstünlüğü ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Anayasayı da yok saymıştır. Üzücü olan bu kararı verenlerin yüksek yargıç sıfatını taşımalarıdır.

Avukat Mustafa Cem Kılıç: Bağımsız hâkim olduklarını unutarak adeta AKP memuru gibi çalışan bu üyeler, yargılanacak ve hesap verecek.

Anayasa hukukçusu Süheyl Batum: YSK üyeleri, yargıç görevlerini kötüye kullanmıştır ve anayasal suç işlemişlerdir. Çok yazık. Türkiye’de yargıçların suç işlediği yeni bir dönem açıldı.

YSK’NİN ÖNCEKİ TARTIŞMALI KARARLARI

Mühürsüz oylara ‘kabul’: 2017’deki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halkoylaması devam ederken yeni karar alan YSK, “mühürsüz oyların ‘dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece’ geçerli sayılmasına” karar verdi. Seçimlere gölge düştü.

Seçimleri yenilediler: 31 Mart 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Mazbata verilmedi: YSK’nin, belediye başkanı seçilen KHK’li isimlere mazbatasının verilmemesi kararı da uzun süre tartışıldı.

Parmak boyası reddi: YSK’nin son tartışılan kararı ise parmak boyası konusunda oldu. Deprem ve sığınmacıları gerekçe gösteren İYİ Parti ve LDP gibi partiler, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla seçimde parmak boyası kullanılması için YSK’ye başvurdu. Ancak YSK bu talebi reddetti.