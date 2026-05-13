Hulusi Akar'dan üniversitelilere: 'Okulu bırakın Çin'e gidin'

13.05.2026 09:30:00
Haber Merkezi
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aksaray Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Çin'in teknolojide çok ilerlediğine vurgu yaparak "Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp annenize babanıza söyleyin ya da söylemeyin, Çin'e gidin" çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, iktidara yakın TÜGVA tarafından düzenlenen İhtisas Akademisi programı kapsamında Aksaray Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti. 

Teknoloji dünyasındaki küresel değişimlere ve Türkiye'nin bu süreçteki konumuna dair açıklamalarda bulunan Akar, öğrencilere "Çin'e gitmeleri" yönünde çağrı yaptı.

'İŞİ GÜCÜ, OKULU BIRAKIP ÇİN’E GİDİN'

Odatv'nin aktardığına göre, Akar, şunları söyledi:

"Milli savunmadaki en önemli konulardan bir tanesi de bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektir. Teknolojinin başında ise yapay zekâ gelmekte. Doğal zekayı bıraktık, şimdi yapay zekâ ile uğraşıyoruz. Yapay zeka ile ilgili çok ciddi gelişmeler var, aldı başını gidiyor. Konuyla ilgili yapılması gereken ne varsa bunları yapacağız. Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp annenize babanıza söyleyin ya da söylemeyin, Çin'e gidin. Çin teknolojide çok ilerledi. Orada 3-5 sene kalın."

Teknoloji konusunda Hong Kong ve Pekin'in bir üs haline geldiğini söyleyen Akar, Japonya'nın ikinci ve ABD'nin ünlü Silikon Vadisi'nin de üçüncü sıraya gerilediğini ifade ederek, "Çin'e gitmeniz için birçok sebep var" dedi.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma’nın, "Robotlardan, yapay zekadan hiçbir şekilde korkmayın" sözünü hatırlatan Akar, "Biz de kalp var onlarda çip var. Kalp, çipi yener. Alibaba bu yapay zeka ile ilgili robotların gelişmesi için Ar-Ge araştırmasına 50 milyar dolar bütçe ayırdı. Şimdi her yer laboratuvar her yer teknopark. Dolayısıyla gençlerimizin Çin'e gitmesini çok önemsiyorum. Sanayi devrimini kaçırdıysak teknoloji devrini kaçırmamamız gerek. Bunun da kaynağı Çin" ifadelerini kullandı.

