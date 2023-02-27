Hulusi Akar, deprem bölgesi Defne'de İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'le bir araya geldi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:13

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:13

Deprem bölgesinde bir yandan Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır kent kurulum çalışmalarını takip eden CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan da İzmit Belediyesi'nin Hatay’da oluşturduğu aşevi bölgesinde depremzede yurttaşlara yardımcı oluyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Defneli yurttaşlara kahvaltının yanında her gün sıcak yemek hizmeti sağlamaya devam ediyor.

HÜRRİYET, SON DURUMU PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İzmit Belediyesi'nin Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelere yardımcı olduğu noktaya giderek, Başkan Hürriyet ile görüştü.





Başkan Hürriyet, yapılan yardım çalışmaları ve bölgedeki son durumla ilgili Bakan Akar ile bilgi paylaştı.