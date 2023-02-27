YSK heyeti 'deprem bölgesine' gidiyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 08:29

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 08:29

Türkiye, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerle sarsıldı. 44 bini aşkın yurttaş hayatını kaybederken; binlerce insan da evsiz kaldı.

Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu konuyu netleştirmek için harekete geçti. YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Oluşturulan heyet, 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

TRT Haber’de yer alan habere göre; depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'de ele alınacak.

DEPREMZELER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor. 11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLEBİLİR

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.