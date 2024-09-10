Hulusi Akar'ın o sözleri gündem oldu: 'Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmaktır'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:25

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:26

Eski Genelkurmay Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı, AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada eğitimin amacının çocuklara 'Allah korkusu' aşılamak olduğunu söyledi.

"EĞİTİMİN AMACI BİLGİ EDİNMEK DEĞİLDİR..."

T24'ün aktardığı göre eğitimin amacının 'bilgi olmadığını' öne süren Hulusi Akar, şunları ifade etti:

"Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu iki kuldan utanmak. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgilisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her şeyde gitsin bu çocuktan korkmayın."

"ATEİST İLE Mİ LGBT İLE Mİ UĞRAŞACAKSINIZ?"

LGTBİ+ ve dini inanç sahibi olmayan yurttaşlara yönelik nefret söyleminde de bulunan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız. Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."