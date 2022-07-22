Londra'da olduğu iddia edilmişti: Berat Albayrak dönercide görüntülendi

İstifasının ardından ortalıklarda görünmeyen Berat Albayrak, aylar sonra ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 10:38
Londra'da olduğu iddia edilmişti: Berat Albayrak dönercide görüntülendi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı bir restoranda görüntülendi. 

Kavacık'taki ünlü dönercide ailesiyle birlikte yemek yiyen Albayrak'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Dönercideki görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Londra’da dedikleri Berat Albayrak bugun öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.

LONDRA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Albayrak'ın geçen günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilmişti.


Berat Albayrak dönerci ingiltere
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