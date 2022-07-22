Londra'da olduğu iddia edilmişti: Berat Albayrak dönercide görüntülendi
İstifasının ardından ortalıklarda görünmeyen Berat Albayrak, aylar sonra ortaya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı bir restoranda görüntülendi.
Kavacık'taki ünlü dönercide ailesiyle birlikte yemek yiyen Albayrak'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.
Dönercideki görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Londra’da dedikleri Berat Albayrak bugun öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.
Londra’da dedikleri Berat Albayrak bugun öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:) pic.twitter.com/7eI5xqoFS5— Mahmut Ekrem Varol (@mekremvarol) July 21, 2022
LONDRA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Albayrak'ın geçen günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilmişti.
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