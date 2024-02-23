Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:22

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:22

Adalet Bakan yardımcısı olarak atanan Hurit Yıldırım sosyal medyada birçok yurttaş tarafından araştırılma konusu hâline geldi. Peki, Hurşit Yıldırım kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Hurşit Yıldırım kaç yaşında, nereli?

HURŞİT YILDIRIM KİMDİR?

Hurşit Yıldırım, 3 Mart 1974 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul Yozgatlılar Derneği'nde genel sekreterlik yaptı. Kadıköy İnsan Hakları Kurulu, Hukukçular Derneği ve Uluslararası Hukukçular Birliği gibi derneklerde görev aldı. Partisinin Kadıköy ilçe teşkilatında da çeşitli görevlerde bulundu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Kadıköy belediye başkanlığına aday oldu lakin seçimi CHP'li rakibi Aykurt Nuhoğlu'na karşı kaybetti.

2015 genel seçimlerinde ise İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. Şahsının oluşturduğu makale ve şiirleri de mevcut olan Yıldırım Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na mensuptur.

Hurşit Yıldırım evlidir ve 3 çocuğu vardır.