AKP'li Başkandan simit satan çocuklara skandal tavsiye: Aferin böyle boş durmayın
AKP Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın simit satan ilkokul öğrencilerine verdiği tavsiye tepki çekti.
AKP'li İbrahim Sandıkçı, sokakta simit satan ilkokul öğrencilerinden simit ve poğaça alarak parayı bölüşmelerini istedi. Çocukların okula gidip gitmediğini soran Sandıkçı, harçlık çıkarmak için çalıştıklarını öğrendi. Bunun üzerine Sandıkçı, çocuklara "Aferin böyle boş durmayın" dedi.
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