Son Dakika: İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'arama' yanıtı: 'Hodri meydan'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili konuştu. Soylu, İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık" iddiasında bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu, "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan."

Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN @RTErdogan — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 28, 2022

"GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ"

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye yönelik başlattığı terör soruşturması kapsamındaki iddialar için bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasında basın toplantısı düzenledi.

İBB Başkanı, “Bize yaptığı suçlamaların bir mantığı varsa aynı suçu eski başkan AK Partili Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Eğer savcılığa sunulan raporda dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB yöneticileri, ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve onun yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Ama altını çiziyorum; o raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız” dedi.

İmamoğlu, Soylu’ya hitaben, “Ne adalet ne hukuk ne ahlak ne vicdan, senin ruhunda yer bulmuyor. Yüce Allah, insanı insan yapan bu melekeleri senden almış. Sen, kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın” diye konuştu.