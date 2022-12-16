Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan 'İmamoğlu' tepkisi: ‘Gerçek kararı halk verir’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendiren Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Ülkemizde siyaset yapma yasaklarının genellikle ters etki yaptığı bilinmektedir” dedi.
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını ve siyasi yasak kararını değerlendirdi.
Siyaset yasağının ceza kadar tartışılacağını belirten Sav, “Ülkemizde siyaset yapma yasaklarının genellikle ters etki yaptığı bilinmektedir” dedi.
Siyasi yasaklarla sonuç alınamayacağını vurgulayan Sav sözlerine şöyle devam etti: “Bugün İmamoğlu ile ilgili siyaset yasağı getiren mahkeme kararı ile sevinenlerin kısa bir zaman sonra hüsrana uğrayacaklarından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu karar, 2023 milletvekili ve 2024 belediye seçimlerinin işaret fişeğidir. Gerçek kararı mahkemeden büyük olan halk verecektir. Hukukun üstünlüğü ilkesi adına üzüleceğiz, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmayacağız. Mahkeme kararı; demokratik laik Cumhuriyet, Atatürk ilke ve devrimleri yolunda yürüyüşümüzü hızlandıracaktır.”
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!