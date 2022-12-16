Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan 'İmamoğlu' tepkisi: ‘Gerçek kararı halk verir’

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını ve siyasi yasak kararını değerlendirdi.

Siyaset yasağının ceza kadar tartışılacağını belirten Sav, “Ülkemizde siyaset yapma yasaklarının genellikle ters etki yaptığı bilinmektedir” dedi.

Siyasi yasaklarla sonuç alınamayacağını vurgulayan Sav sözlerine şöyle devam etti: “Bugün İmamoğlu ile ilgili siyaset yasağı getiren mahkeme kararı ile sevinenlerin kısa bir zaman sonra hüsrana uğrayacaklarından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu karar, 2023 milletvekili ve 2024 belediye seçimlerinin işaret fişeğidir. Gerçek kararı mahkemeden büyük olan halk verecektir. Hukukun üstünlüğü ilkesi adına üzüleceğiz, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmayacağız. Mahkeme kararı; demokratik laik Cumhuriyet, Atatürk ilke ve devrimleri yolunda yürüyüşümüzü hızlandıracaktır.”

