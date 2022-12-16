TBMM Genel Kurulu’nda gündem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı oldu

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda dün milletvekilleri bütçe görüşmelerinden çok İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük cezayı ve siyasi yasağı tartıştı.

İYİ Parti’li Erhan Usta, İmamoğlu hakkında verilen kararın “hukuki değil siyasi saiklerle alınmış bir garabet” olduğunu belirtti. CHP’li Engin Özkoç, “Ben AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın söylediklerini söyleyeyim: ‘Şerefsiz’, ‘cibilliyetsiz’, ‘haysiyetsiz’, ‘namussuz’, ‘beceriksiz’, ‘sürtük’, ‘kadın mısın, değil misin belli değil’, ‘ahlaksız’. ilk önce dönün aynada kendinize bakın” diye konuştu.

"KUMPAS OPERASYONU"

CHP’li Bülent Tezcan da kararı “kumpas operasyonu” olarak nitelendirdi. Tezcan, “FETÖ’yle koalisyon bozuldu, kumpas yöntemi devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Rehin alınan hâkimlerin olduğu bir dönemin yaşandığını” kaydeden Tezcan, hoşuna gitmeyen kararı veren hâkim olduğunda sürgüne gönderildiğini belirtti. Tezcan, şunları söyledi:

“Bakın, Akın Gürlek. Nedir şimdiki görevi? Adalet bakan yardımcısı. Enis Berberoğlu davası başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamakla meşhur. Nimet Demir; hani Kaşıkçı davası vardı ya, Demir mahkemede dedi ki: ‘Bu karar doğru değil.’ Maraş’a sürdüler. Mesela başka birisi savcı Hasan Yılmaz. Ne yapmış Yılmaz? Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasında tedbirin kaldırılması için müracaat etmiş. SBK’yi kaçırmışlar. Bu beyefendi de adalet bakanı yardımcısı olarak görev yapıyor. Dünkü kararı veren hakimin boy boy fotoğrafları çıktı, sosyal medyada dolaşıyor.”