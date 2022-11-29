İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’ye Yenikapı göndermesi: ‘Yurttaşın değişim isteği dipdiri’

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında gerginlik olduğu iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, dün “2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi” sunumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini Meclis’e sunacağız” dedi. Kaftancıoğlu ile ilgili soruya İmamoğlu, “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Söyleyeceğim bu kadar” yanıtını verdi. AKP’nin, Galatasaray NEF Stadyumu’nda geçen gün yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı etkinlikle seçim startının verildiğinin anımsatılması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yenikapı’da buluşmalar yaparlardı, ‘1-1.5 milyon katıldı’ denirdi. İşte 20-25 bin kişinin katıldığı organizasyonu, ‘dev buluşma’ diye ifade ediyorlar. 2019’da İstanbul yönünü çevirmiştir. Halk, bence bu değişimin hâlâ dipdiri arkasında ve iktidarın karşısında. Bu endişeyle, bazen işte 3 bin kişilik Saraçhane buluşmasıyla övünecek duruma düşüyorlar. Sayın cumhurbaşkanının deyimiyle, ‘Nereden nereye’ diye bir öykü diyelim.”