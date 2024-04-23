23 Nisan'da depremzede çocuklar unutulmadı: 'Yüzlerini güldürmek için...'

"HAKLARINI KORUMAK İÇİN BUARADAYIZ"

Platformun kurucuları arasında yer alan gönüllü gençlerden İsmail Küçükyıldız, Hatay'da çocuklarla buluştukları okulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünya çocuklarına adanmış olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, biz gönüllü gençler olarak çocuklarımızın hayallerine destek olmak, onların haklarını korumak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için buradayız."