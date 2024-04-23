23 Nisan'da depremzede çocuklar unutulmadı: 'Yüzlerini güldürmek için...'
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, depremzede çocuklar unutulmadı. İstanbul'da bir araya gelen gönüllü gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başlattıkları, "Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara" kampanyası kapsamında depremzede çocuklarla buluştu.
6 Şubat depremlerinde gönüllü olarak bölgeye giden ve orada tanışarak örgütlenen gönüllü gençler, başlattıkları “Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara” isimli kampanyayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayata geçirdi.
Tamamı gönüllülerden oluşan bir platform kuran gençler, kendi imkanlarıyla çocuklara yönelik hazırladıkları çantalarla Pazar günü İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıktı.
Dün Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelen gönüllü gençler, içlerinde oyuncak, boyama kitapları, boyama kalemleri ile sürpriz hediyeler bulunan çantaları çocuklara hediye etti.
Gençler, proje kapsamında çocuklara yönelik sinema, yöresel oyunlar, yüz boyama, 23 Nisan anı boyaması, palyaço ve çeşitli atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinlikle Hataylı çocuklara anlamlı bir bayram yaşattı.
Gönüllü gençler ayrıca çocuklarla buluştukları bir okula da kitap desteği sağladı.
Özellikle deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan çocukların yüzlerini güldürmek ve anlamlı bir bayramı onlara yaşatmak istediklerini ifade eden gönüllü gençler, 11 ildeki depremzede çocuklar için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Bu kapsamda çeşitli projeler hazırladıklarını kaydeden gençler, projelerini hayata geçirmek ve deprem bölgesinde yaşayan tüm çocuklara ulaşabilmek için destek beklediklerini ifade etti.
"HAKLARINI KORUMAK İÇİN BUARADAYIZ"
Platformun kurucuları arasında yer alan gönüllü gençlerden İsmail Küçükyıldız, Hatay'da çocuklarla buluştukları okulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünya çocuklarına adanmış olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, biz gönüllü gençler olarak çocuklarımızın hayallerine destek olmak, onların haklarını korumak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için buradayız."
"23 Nisan hem Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin simgesi hem de çocukların dayanışma günüdür. Sevgili çocuklar, siz bu ülkenin ve Hatay'ın geleceğisiniz. Sizlere inanıyor ve sizler için en iyisini yapmaya söz veriyoruz."
Cumhuriyet'e konuşan Küçükyıldız amaçlarının; depremzede çocukların yüzlerini güldürmek ve onlara unutulmadıklarını göstermek olduğunu ifade etti.
Gönüllü gençlere geri dönüşte bulunan çocuklar ise etkinliklerin çok eğlenceli geçtiğini ve çok mutlu olduklarını belirterek, bu tğr etkinliklerin devam etmedini istediklerini belirtti.
Hatay Pirinçlik Büyükdere İlk ve Orta Okulu Müdürü Turhan Yılmaz, 23 Nisan'da okullarındaki çocukları yalnız bırakmadıkları için gönüllü gençlere teşekkür ederek şöyle konuştu:
"6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız o elim deprem olayından sonra sevgili öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yüksetmek, onların acılarını unutturmak ve onları hayata hazırlamak adına gönüllü gençler tarafından okulumuzda 23 Nisan karnavalı yapıldı."
"23 NİSAN'I BAYRAM OLARAK YAŞAMANIN ÖNEMİNE VARDILAR"
"Sevgili öğrencilerimiz doya doya eğlendiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, gençlerin gözetiminde bayram olarak yaşamanın, kutlamanın önemine varmış oldular. Ulu önder Mustafa Kemal Atamızın, 'Küçük hanımlar, küçük beyler sizler geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz' sözü gereğince biz sevgili yavrularımızı geleceğimizin ışığı olarak görüyoruz. O nedenle de onların ruhlarına dokunabildiysek, onları memnun edebildiysek, acılarını unutturabildiysek kendimizi muhterem hissediyoruz."
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