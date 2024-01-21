İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AKP'nin adayı Kurum'a sert yanıt: Dinlemeye tahammülleri yok

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin anahtar teslim törenine katıldı. İmamoğlu burada 31 Mart yerel seçimlerindeki rakibi AKP adayı Murat Kurum’un TOKİ mağdurlarının isyanı üzerine eliyle kameraları kapatmasını eleştirdi.

İmamoğlu şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar. Halkın sesinin duyulmasını istemedikleri için, vatandaşın kamerasını bile kapatabiliyorlar. İnanın ben diliyor ve istiyorum ki ne biz ne de bir tek yöneticim, böylesi bir duruma, hiçbir vatandaşın huzurunda düşmesin. Düşmeyecekler de. Bizim derdimiz, vatandaşın sıkıntısını çözme derdi. Çünkü hiçbir insanımıza boş vaatlerle seçime endeksli sözde projelerle kandırmadık, kandırmayacağız.”

‘RANTA DÖNÜŞTÜ’

İmamoğlu, İstanbul’un ve Türkiye’nin beka sorununun deprem olduğunu bir kez daha vurguladı. İmamoğlu “İstanbul’a binlerce, on binlerce lüks konut yapıld. Temelde depremle ilgili sorunu olan sahanın çözümü yerine bu iş halka dağıtılmayan bir avuç insanı mutlu eden ranta dönüşmüştür. Bu yönüyle tam da bu zihniyet dönüşümü başaramamıştır ve gerçek anlamda kentsel dönüşüm oluşamamıştır” dedi.

“Sadece bu Eyüpsultan Yeşilpınar evlerinde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi aslında aradaki farkı görürsünüz” sözleriyle konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Halkçılar ile rantçılar arasında ki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız. Biz halkçı kimliğimizi, halkımızın yanında ve hiç kimsenin siyasi görüşüne zaten bakmaksızın, onların dertlerini çözüme kavuşturma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Burası hak sahiplerinin 50 yıldır çözüm içinde oldukları ve arayışı içinde oldukları bir bölge” ifadesini kullandı.