İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı: 'Bu bir yüzleşmedir'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 20.01.2024 - 17:54

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanları aday tanıtım programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Erdoğan, “Her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı üstelendiğimiz sorumluluğun ağrılığını da gösterdi” dedi.

"BU BİR YÜZLEŞMEDİR"

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak Erdoğan'a yanıt verdi. "Bu biz yüzleşmedir" sözleriyle başlayan videoda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu döneminde tarihi eser ve yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve restarasyonuyla ilgili yapılan icraatlardan örnekler yer aldı.

İmamoğlu paylaşımında "Ecdadımızı sadece siyaset yaparken hatırlamadık. 25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık" ifadelerini kullandı.

Ecdadımızı sadece siyaset yaparken hatırlamadık. 25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık.#İstanbulBaşardı pic.twitter.com/a1jIBLBUnE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2024

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni sandıktan sandığa hatırlayan bir parti olmadık. İstanbul’umuzda bu yarışı biz yaptık ve suyu akmayan, ulaşımı dökülen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı üstelendiğimiz sorumluluğun ağrılığını da gösterdi.

Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul’un derdine derman olmaya odaklandık. 31 Mart’ta İstanbul hak etmediklerinden kurtulacak, İstanbul’un büyükşehir konusundaki hasretleri sona erecek. İstanbul’un 5 yıllık fetret dönemi son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak."