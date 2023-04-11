İBB CHP'de yeni grup başkanvekili Tarık Balyalı oldu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:33

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:42

İBB Meclisi nisan ayı oturumları, Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı.

Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın yerine seçilen eski sözcü Tarık Balyalı, görevine başladı.

CHP Grubu'nun yeni sözcüsü de Mesut Kösedağı oldu.

Doğan Subaşı, sosyal medya hesabından Balyalı ve Kösedağı'nı yeni görevleri nedeniyle tebrik ederken şu ifadeleri kullandı:

"Görevlerini layıkı ile yapacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Her ikisi de Gençlik Kolları örgütümüzden gelen bu iki arkadaşımız, CHP’nin İbb Meclisindeki gücünü çok daha üst düzeylere taşıyacaklardır.

Biz CHP’liler olarak, ülkemizin bütün “demokratik gücü”nü örgütleme ve onu doğru temsil etme konusunda, sarsılmaz bir iradeye sahibiyiz.

Hiç kimse, hiç bir koşulda, bunu aklından çıkarmamalıdır."