İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, ilk kez Marmara'nın depremselliğinin ölçüldüğünü açıkladı!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB’nin olası büyük deprem için yaptığı hazırlıkları anlattı. Gökçe, erken deprem uyarı sistemi ve anında müdahale edilebilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gökçe, “Bir deprem olduğu anda İGDAŞ üzerinden İstanbul’daki tüm gaz akışını kesecek bir önleyici sistem kurmak için çalışıyoruz. Depremi 6-15 saniye aralığında önceden öğrenmek, gazı kesmek ve sonrasında depremden kaynaklı gaz patlamalarını önlemeyi sağlayacak. Vatandaşları olabilecek en kısa sürede metrolara doldurmayı hedefliyoruz ki mahsur kalarak ikinci bir afet yaşayarak mağdur olacak vatandaşların sayısı azalsın” diye konuştu.

Gökçe alanında yetkin akademisyenlerle birlikte Marmara Denizi’nin depremselliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti. Gökçe, “Daha önce yapılmayan başka bir şeyi daha yaptık. Marmara’nın güncel depremselliğini ölçtük. Bu kentte 20 yıl boyunca yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıkla rantsal dönüşüme müsait yerlerde riskli yapı ilan edilerek çalışma yapılmış ve toprağın değerinin yüksek olduğu yerlerde konutlar yapılmış. Ancak buralarda dezavantajlı grupların ve riskli yapıların olduğu binalar dönüşmemiş” ifadelerini kullandı.

‘2 MİLYON KİŞİYLE KONUŞTUK’

Gökçe, kentsel dönüşüm kapsamında hızlı tarama sistemi ile 650 bin 212 haneden oluşan 102 bin 84 binayı ziyaret ettiklerini anlattı. Gökçe şunları kaydetti:

“2 milyon 165 bin 207 İstanbullu ile bire bir konuştuk. 40 bin 925 kişinin yaşadığı 1525 binanın hiçbir deprem kuvveti taşıma kapasitesinin bulunmadığını gördük. Bu binalardan kendi kendine çökme riski bulunan 3 bin 99 haneden oluşan 318 binaya acil müdahale edilmesi gerektiğini tespit ettik.

10 bin 320 İstanbullu bu koşullarda yaşıyor. Bu vatandaşlara belediyemiz mülkiyetindeki stok konutlardan kiralama veya satın alma hakkı verilmesi, 3 bin 99 yapı için 3 bin 450 TL kira yardımının sağlanması için teklifimizi belediye meclisine sunduk.

Deprem konusunda farkındalığın ve bilginin artırılması için “binatespiti.ibb.istanbul” internet sitesini yayına açtık. Binalarının risk analizi yapılıyor ve depreme dayanıklı olup olmadığı görülüyor.

İstanbul Yenileniyor Platformu’nu kurarak bütüncül bir süreci başlattık. Ağustos itibarıyla İstanbul Yenileniyor’a 38 ilçe 584 mahalleden tam 128 bin bağımsız birime ilişkin başvuru yapıldı.”