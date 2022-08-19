KİPTAŞ, depreme dayanıklı evler için harekete geçti

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında tek yapıların dönüşümü başlıyor. Evlerinin yenilenmesi için İstanbul Yenileniyor’a başvuran Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’ndeki Özden Apartmanı’nın yerine depreme dayanıklı bir proje inşa edilecek.

"TÜM RİSKLİ YAPILARI DÖNÜŞTÜRMEYE TALİBİZ"

Kullanıma açıldıktan kısa süre sonra tek yapıların da yenileme başvurularının değerlendirmeye alındığı sisteme bugüne kadar 38 ilçe ve 585 mahalleden, 470.260 kişiyi kapsayan 5.480 dönüşüm başvurusu aldı. Sistemden alınan tüm başvurular, yaklaşık olarak 4.188 parsel, 12.176 yapı, 117.565 konut ve 10.791 ticari olmak üzere toplam 128.356 bağımsız birimi kapsıyor.

İstanbul’u depreme hazırlamak, kentin dayanıklılığını arttırmak için dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu her fırsatta dile getiren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt Kadıköy’de başlayacak olan dönüşümü şöyle anlattı:

“Bugünkü yaptığımız projenin diğer projelerden farkı ilk kez KİPTAŞ olarak mahalle arasında da girerek tek yapıları, dönüştürmeye başladık. Yani tek tek tüm yapıların dönüşümüne talibiz. Büyük proje, küçük proje diye herhangi bir beklentiniz veya bir ayrımımız yoktur. Riskli yapıda oturduğunu düşünen, 10 dairelik bir blok da olabilir, bin dairelik bir site de olabilir ki 500 dairelik sitelerde dönüşümler de yaptık Gürpınar’da, Bağcılar’da. Biz İstanbul’daki tüm riskli yapıları dönüştürmeye talibiz. Bunları inşaat maliyetleri üzerinden dönüştürmeye talibiz. Bu sistemin en büyük güvencesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehircilik Grubu Şirketleri’dir. Sistem içerisinde eğer vatandaşlarımıza borçlama çıkması hâlinde, yenileme çıkması hâlinde olası bir bankadan kredi kullanmaları durumunda KİPTAŞ olarak ayrıca vatandaşlarımıza kefil olarak bizim kefaletimizle kredi kullanma imkânı da sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, hızlıca bizlerle uzlaşmaları ki bu riskli yapıları tahliye edelim"

"SİYASİ ALGILAR NEDENİYLE UZLAŞMA ZORLAŞIYOR"

Riskli yapı ilan edilen ve tahliye süreci tamamlanan Özden Apartmanı’nın yıkımına 18 Ağustos 2022 Perşembe günü KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla başlandı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yıkım esnasında değerlendirmeler de bulunurken siyasi algılar nedeniyle uzlaşmaların zorlaştığını dile getirdi.

İstanbul Yenileniyor platformunun işleyişi hakkında da bilgi veren Kurt, “Yıkıma baktığınızda görüyorsunuz. Demir donatısı tamamen az, yok denecek kadar demir var, bu projede. Yaklaşık 10- 15 gün önce burada 50 tane insan yaşıyordu. Yani olası bir deprem bugün- yarın olsaydı biz belki burada enkaz altından insan çıkarıyorduk. İnsanlarımızdan, riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızdan beklentimiz, İstanbul Yenileniyor platformuna başvurmaları, bizden teklif almaları ve hızlıca bizle uzlaşmaları. İstanbul Yenileniyor platformuna vatandaşlarımız T.C. numaralarıyla ve mail adresleriyle başvuruyorlar, kayıt yaptırıyorlar. Daha sonra riskli yapıda oturduklarını düşündükleri binanın tapu bilgilerini giriyorlar. Biz bir hafta 10 gün içerisinde vatandaşlarımıza bir bilgilendirme föyü gönderiyoruz. Eğer vatandaşlarımı 3’te 2 çoğunluğu sağlayıp bize başvururlarsa hemen taslak proje üzerinden vatandaşlarımıza bir borçlanma çıkartıyoruz. Bazı bölgelerde borçlanma çıkıyor, bazı bölgelerde hiç borçlanmadan da dönüşme imkânı sağlayabiliyoruz. O bölgenin imar şartlarına bağlı. Eğer onu kabul ederlerse aynı burada olduğu gibi tahliye yapıyoruz. Yıkım sürecine başlıyoruz. Temel atıp çok kısa bir sürede de inşaatlarını teslim ediyoruz. Buradaki projemizi 7 ya da 8 ay içerisinde hak sahiplerimize vermeyi hedefliyoruz. Bu süreçlerin tamamını 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütüyoruz. Riskli yapı ilan edilen yapılarla ilgili de bakanlığın kira yardımı var. Vatandaşlarımızı oraya yönlendiriyoruz. Oradan da kira desteği alıyorlar. Siyasilerden beklentilerimiz var bu süreçte. Vatandaşlarımızın zaten geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan dolayı yeterince kafası karışık. Biz sahaya girdiğimiz her bölgede, vatandaşımızın kafasını karıştıracak söylemlerden kaçınmalarını rica ediyoruz. Özellikle riskli yapıların dönüşümü çok ulvi bir iştir. Biz burada can kurtarıyoruz. Siyasiler, ‘KİPTAŞ şirketi hiçbir şey yapmadı’ gibi algılar yaratırsa sahadaki bizim inandırıcılığımızı zayıflatırlar. Kim kaybeder? Vatandaşımız kaybeder. Bu dönemde yaptıklarımız ortada. Sanki hiçbir şey yapmamışız gibi bir algı yaratmaları hâlinde bu tür yerlerde uzlaşmalarımız zorlaşıyor. Şu anda İstanbul’da 38 ilçede yaklaşık 5 bin 500 farklı noktada 127 bine yakın bağımsız birimden oluşan başvuru aldık” ifadelerini kullandı.