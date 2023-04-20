İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin acı günü

Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:34

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce baba acısıyla sarsıldı.

Gökce'nin babası Necati Gökce hayatını kaybetti. Gökce, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

"YÜREĞİM YANIYOR..."

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökce, şu ifadeleri kullandı:

"Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor.. Gözümün nuru, canından can olduğum Kahramanım, Komutanım, evimizin, ailemizin koca çınarı biricik babamız Necati Gökce’yi kaybettik. Bu mübarek Arefe gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran, dualarıyla yanımızda olan, geri dönemediğim dostlarımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin…"