İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin acı günü
İETT Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce babasını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Gökce, "Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor. Bu mübarek Arife gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce baba acısıyla sarsıldı.
Gökce'nin babası Necati Gökce hayatını kaybetti. Gökce, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
"YÜREĞİM YANIYOR..."
Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökce, şu ifadeleri kullandı:
"Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor.. Gözümün nuru, canından can olduğum Kahramanım, Komutanım, evimizin, ailemizin koca çınarı biricik babamız Necati Gökce’yi kaybettik. Bu mübarek Arefe gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran, dualarıyla yanımızda olan, geri dönemediğim dostlarımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin…"
Göğsüm kabarıyor, yüreğim yanıyor..— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 20, 2023
Gözümün nuru, canından can olduğum Kahramanım, Komutanım, evimizin, ailemizin koca çınarı biricik babamız Necati Gökce’yi kaybettik.
Bu mübarek Arefe gününde ikindi namazını takiben Ankara Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlayacağız.
Arayan… pic.twitter.com/R4wVY1KA6h
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