İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: 'Artık kiracılar da inceleme talep edebilecek'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 22:35

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 22:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde yıkıcı boyutlara ulaşırken uzmanların açıklamalarından sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hız kazandı.

İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği hızlı tarama yöntemi, evde kolon üzerinden incelemeler yapılarak uygulanıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, artık kiracıların da başvuru yaparak binalarını inceletebileceğini söyledi.

"İNCELEME TALEP EDEBİLECEK"

Gökçe paylaşımında, "Hızlı tespit yöntemiyle İstanbul’daki binaları taramaya devam ediyoruz. Artık kiracılar da http://binatespiti.ibb.istanbul adresinden başvuruda bulunup, inceleme talep edebilecek. Deprem değil, bina öldürür. Ev sahibi ve kiracı tüm İstanbulluların destek ve katkılarını bekliyoruz" dedi.