Buğra Gökçe dolandırıcılara karşı yurttaşları uyardı: 'İtibar etmeyiniz'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 23:27

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 23:27

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıcı boyutlara ulaşırken uzmanların açıklamalarından sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde 3 buçuk yıldır yapılan hızlı tarama testleri Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hız kazandı.

İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği hızlı tarama yöntemi, evde kolon üzerinden incelemeler yapılarak uygulanıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hızlı bina tarama testlerinin dolandırıcıların yeni yönetimi olduğunu belirtti.

Gökçe, dolandırıcıların birtakım internet siteleri açtığını ve apartman girişlerine duyurularak asarak ücret topladığını söyleyerek yurttaşları uyardı.

Gökçe, Twitter hesabından video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hızlı bina taraması için yapmış olduğu ücretsiz kamu yararına bir hizmetin ne yazık ki suistimal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bunu da birtakım vatandaşlarımızı dolandıracak internet sitelerinin açıldığını yahut apartman girişlerine duyurular asılarak ücret toplandığını üzülerek öğrenmiş durumundayız.

Vatandaşlarımızı bu ve benzeri duyuruların hiçbirisine itibar etmemesini istirham ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hızlı bina taramasını ücretsiz bir biçim ile vatandaşlarımıza 3 buçuk yıldır sunmaya devam ettiği biçimiyle artırarak önümüzdeki günlerde de kamu yararına vatandaşın hizmetleri ayağına götürecek.

"ÜCRETE TABİ DEĞİL"

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSTON, karot numumesi alınmak suretiyle yapılan tespitleri ücretli yapmakta bunun dışında karot numunesi alınan İSTON tarafından yapılan muayene dışındaki hiçbir çalışmamız ücrete tabi değil. Vatandaşlarımızın dolandırıcılara itibar etmemesi, bu ve benzeri durumlarla karşılaşması halinde hem bizi hem de emniyet birimlerini haber etmesini kararlılıkla kendilerine duyurmak isteriz."