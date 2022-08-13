Ersoy Dede'den İBB'ye 'Kent Lokantaları' desteği: 'İmamoğlu'nu en sert eleştirenlerden biriyim ama...'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından faaliyete geçirilen "Kent Lokantaları" uygulaması, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin yazarlarından Ersoy Dede'nin de desteğini aldı.

"Devlet elbette vatandaşı lehine piyasaya müdahale edecek!" başlıklı bugünkü yazısında Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok gıda ürününde indirime gidilecek olmasını köşesine taşıyan Dede, "Bütün iktisat teorisi tartışmalarını bir kenara bırakarak devletin, vatandaşı lehine piyasaya yaptığı bu müdahalenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dede, yazısının devamında da konuyu Kent Lokantaları'na getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bu tür kooperatifler de değil. Bakın mesela Ekrem İmamoğlu'nu pek çok konuda en sert eleştirenlerden biriyim. Ama hakkını teslim etmek lazım ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kent Lokantaları' konsepti çok önemli bir seçenek. Sadece tek başına uygun yemek çıkaran bir tesis olmanın ötesinde piyasayı düzenleyici bir işlevi de var. Benzer şekilde tabldot usulü çalışan pek çok lokantanın fiyat düzenlemesini sağladı. İBB Halk Ekmek de öyle. Hatta bu sırada belki bütün ilçe belediyeleri, uygun koşullardaki bir ya da iki ekmek fırınıyla kendi sakinlerine, Halk ekmek benzeri bir seçenek sunarak fırıncıların haksız ve ağır fiyatlarını baskılayabilirler. Neden yapmadıklarını anlamıyorum. 5 TL bir ekmek için çok acımasız bir fiyat. (Ekmek fiyatı 4 TL diyecekler. İstedikleri semtte istedikleri fırına birlikte gidip fiyatlara beraber bakalım. 5 TL...) Neyse bu şartlar altında ilçe belediyelerinin ekmek üretimi yapmaması büyük eksiklik. Bence buna da çalışırlarsa çok başka bir tablo ile karşılaşabiliriz..."



