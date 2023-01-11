İBB Meclisi'nde 'LGBTİ' tartışması

Yayınlanma: 11.01.2023 - 22:17

Güncelleme: 11.01.2023 - 22:17

İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantılarının üçüncüsü, 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin üç ayda bir yayınladığı “İst” isimli derginin son sayısının kapağında yer alan fotoğraftaki kişinin kıyafetinde bulunan gökkuşağı renkleri nedeniyle LGBTİ tartışması yaşandı.

İBB Meclisi Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı AKP'li Şeyma Aktaa, konuyla ilgili soru önergesi verdi. Aktaa, verdiği soru önergesinde İBB'nin LGBTİ propagandası yaptığını ileri sürdü. Aktaa, önergesinde; "LGBTİ ile ilgili İBB yönetimi olarak duruşunuzu, düşüncenizi ve hedeflerinizi açıkça ifade eder misiniz? LGBTİ ile ilgili uluslararası iş birliklerinizi, beraber çalıştığınız STK'ları açıklar mısınız? Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili İBB bünyesinde ayırdığınız bütçe nedir? LGBTİ propagandasıyla ilgili beraber çalıştığınız içerik üreticileri, gazetecileri ve sanatçıların adını yayınlar mısınız” sorularını yöneltti.

CHP'Lİ BALYALI: 5 RENGİ GÖRÜNCE LGBTİ SANIYORLAR

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise şunları söyledi:

“Devasa bir operasyonun bir parçası olduğumuzu’ az önce öğrenmiş bulunuyoruz. Belediye olarak insanların yaşam tarzlarıyla ilgilenmiyoruz. Belediye olarak İstanbul'da yaşayan insanlara hizmet götürmekle mükellefiz. Onun dışında bu kadar kocaman laflar edecek bir şey yok. AKP'de ilginç bir ruh hali var. 4 tane harfi görünce örgüt, 5 tane rengi bir arada görünce LGBTİ sanıyorlar. Meselenin ne örgüt ne LGBTİ ile ne de küresel lobilerle hiçbir ilişkisi yok. Bir fotoğrafta 4 tane renk görünmüş. Oradan yola çıkarak 'Acaba LGBTİ propagandası yapılabilir mi' diye bu kadar laf saydılar. Meselenin özü bu.”

AKP'Lİ TÜRKYILMAZ: RENKLERİN NEYİ İFADE ETTİĞİNİ SİZ DE İYİ BİLİYORSUNUZ

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Söz konusu dergi hafta sonu 13 yaşındaki oğlum tarafından bana teslim edildi. Ücretsiz olarak dağıttığınız, İstanbulluların vergileriyle finanse ettiğiniz dergideki kapaktaki renklerin neyi ifade ettiğini siz de gayet iyi biliyorsunuz” dedi.