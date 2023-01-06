İBB'ye 'terör' soruşturması ve Fatih tablosu LeMan'ın kapağında: Soylu'ya gönderme yaptılar...

06 Ocak 2023 Cuma, 09:36

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı 'terör' soruşturması devam ediyor. Bakanlık, son olarak İBB'nin 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna da inceleme başlatmıştı.

LeMan dergisi bu haftaki kapağında İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi.

Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı.

İşte o kapak...