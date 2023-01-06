İBB'ye 'terör' soruşturması ve Fatih tablosu LeMan'ın kapağında: Soylu'ya gönderme yaptılar...

Ünlü karikatür dergisi LeMan, İBB’ye açılan 'terör' soruşturması ve Fatih Sultan Mehmet tablosuna başlatılan incelemeyi kapağına taşıdı. Dergi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 09:36
İBB'ye 'terör' soruşturması ve Fatih tablosu LeMan'ın kapağında: Soylu'ya gönderme yaptılar...
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İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı 'terör' soruşturması devam ediyor. Bakanlık, son olarak İBB'nin 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna da inceleme başlatmıştı. 

LeMan dergisi bu haftaki kapağında İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi.

Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı. 

İşte o kapak...


LeMan karikatür ibb İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istanbul büyükşehir belediyesi

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