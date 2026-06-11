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İBB soruşturmasında 'çıplak arama' iddiası... AKP'den ilk açıklama: 'Takibini yapacağız'

İBB soruşturmasında 'çıplak arama' iddiası... AKP'den ilk açıklama: 'Takibini yapacağız'

11.06.2026 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB soruşturmasında 'çıplak arama' iddiası... AKP'den ilk açıklama: 'Takibini yapacağız'

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in İBB duruşmasında dile getirdiği çıplak arama iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Gül, konunun takibini yapacakları ifade etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, gözaltı sürecinde maruz kaldığı çıplak aramayı mahkemede anlattı.

Türker'in gözaltı sürecinde maruz kaldığı "çıplak arama" uygulaması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, şiddete asla tahammül etmeyen bir anlayışa sahip olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Abdülhamit Gül, şöyle konuştu:

"İBB soruşturmasında bir beyanla bir işkenceye uğradığına ilişkin bir beyan ifade edildi. Biz işkenceye şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz. Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede hangi iddia varsa sonuna kadar her türlü takipçisi olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla iddiaları elbette yakından takip edip açıklamaları yapacaktır.

AK Parti hükümeti şiddeti, işkenceyi sona erdirmiş hükümettir ama toptancı bir anlayışla asla demeden bir kamu görevlisinin bile bir yanlışı varsa bu bizim siyasal anlayışımıza insan onuruna aykırı kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan tüm kurumlar takibini yapacaktır. Biz de takibini yapacağız. Tutumumuz çok nettir. İnsan onuru için yaşar, insan kimliği inan düşüncesinden dolayı farklı bir ayrıma tabii tutulamaz."

Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden, konuya yönelik yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

İlgili Konular: #AKP #çıplak arama

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