İBB'ye yapılan operasyon sonrası... 'Belediye kreşlerindeki hizmetler durduruldu' iddiası

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:42

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürüyor.

Söz konusu duruma ilişkin, belediyelerin kreşlerine yönelik bir iddia dile getirildi. Buna göre, gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinin gönderdiği mesajları paylaşarak Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitimin durdurulduğunu açıkladı.

Canan Kaya “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi'ne bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” diye yazdı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da operasyonlarda gözaltına alınmıştı.