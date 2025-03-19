İBB'ye yapılan operasyon sonrası... 'Belediye kreşlerindeki hizmetler durduruldu' iddiası
İBB’yi hedef alan ve Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın da gözaltına alındığı operasyonların sonrasında ‘belediye kreşlerindeki hizmetler durduruldu’ iddiası ortaya atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürüyor.
Söz konusu duruma ilişkin, belediyelerin kreşlerine yönelik bir iddia dile getirildi. Buna göre, gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinin gönderdiği mesajları paylaşarak Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitimin durdurulduğunu açıkladı.
Canan Kaya “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi'ne bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” diye yazdı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!