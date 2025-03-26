İBB'de 'seçim' günü: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli olacak

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine geçecek isim bugün netleşecek. İBB Meclisi'nde yapılacak oylama ile İmamoğlu’nun koltuğuna vekalet edecek kişi belirlenecek.

"CHP'NİN TERCİHİ BELLİ OLDU" İDDİASI

Valiliğin duyurusunun ardından, CHP kulislerinde İmamoğlu’nun yerine geçecek isimler tartışılmaya başlanmıştı.

Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun, İBB Başkan Vekilliği için Nuri Aslan’ın aday gösterilmesi konusunda uzlaştığı iddia edildi. Aslan, daha önce İmamoğlu tarafından vekaleten yetkilendirilmişti.

İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini belirlemek için bugün saat 13.00’te toplanacağını açıkladı.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, seçim Belediye Meclis üyeleri arasında gizli oylama ile gerçekleştirilecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. Eğer bu sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Seçimin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Ancak üçüncü turda da sonuç alınamazsa, en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Eşitlik durumunda ise kazanan kura ile belirlenecek.