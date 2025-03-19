İBB’den 'dezenformasyon' uyarısı: 'Karalama kampanyasına son verin'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 19.03.2025 - 21:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin sosyal medyada yürütülen bilgi kirliliğine karşı açıklama yaptı. İBB, bazı hesaplar ve yayın organlarının “bilinçli bir dezenformasyon seferberliğine” giriştiğini belirterek, aynı merkezden yönetildiği görülen karalama kampanyasında kamuoyunun gerçek dışı iddialarla yanıltıldığını ifade etti.

Açıklamada, İmamoğlu’na yönelik 250 milyar ile 560 milyar lira arasında yolsuzluk yapıldığı iddialarının gerçeklerle açıkça çeliştiği belirtilerek, “Bu iddiaları ortaya atanların İBB’nin 2025 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğundan dahi habersiz olduğu açıktır” denildi. Belediyenin bu bütçeyle su, ulaşım, metro ve altyapı yatırımlarının yanı sıra 95 bin çalışanın maaşını ödediği hatırlatıldı.

İBB, söz konusu iddiaların milletin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, “Tüm çevreleri izansız, ahlaktan yoksun, siyasi amaç taşıyan mesnetsiz iddialardan uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklama, “Dezenformasyonla mücadelemiz sürecek” sözleriyle sona erdi.