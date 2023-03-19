İBB'den Hatay'da 'Yaşam alanı' projesi: '4 ayda tamamlayacağız'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler 11 kenti vurdu. Bir taraftan yurttaşların dayanışmasıyla depremin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan da kentlerin yeniden oluşumunda nasıl bir yol izleneceği de merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ, Hatay’da geçici bir yaşam alanı projesinin temellerini attı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, projenin detaylarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘ÖRNEK PROJE’

Projenin 4 ay içinde tamamlanacağını belirten Kurt, “İBB, Hatay ile eşleştirildiği için oraya geçici bir yaşam alanı yapıyoruz. Buna bilerek barınma değil geçici yaşam alanı diyoruz. Çünkü yaptığımız şey sadece barınma değil. Orada yaşamını sürdüren yurttaşların sosyalleşmesini de ele alan örnek bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Hem şehircilik ilkelerine uygun, sosyal donatımları ve ticari birimlerin de olduğu, hem de mimari kaygılar içeren, avluları olan, komşuluk ilkelerini yaşatabileceğimiz bir iş yapıyoruz” dedi.

Yaşam alanının prefabrik yapılardan oluşacağı bilgisini veren Kurt, “Antakya’da kuracağımız yaşam alanının çalışmalarına başladık. Samandağ’dakine de önümüzdeki hafta başlayacağız” dedi.

(Ali Kurt)

‘MALİYET YAVAŞLATTI’

İstanbul’daki riskli yapılara ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurt, “2 yıl önce ‘İstanbul Yenileniyor’ adlı bir projeye başlamıştık. İnsanlar maliyet fiyatına yaşadıkları yeri yenilemesinin mümkün kılabilme iddiasıyla yola çıkmıştık. Çok yoğun bir talep var. Ancak son yıllarda maliyetler arttı. Bu nedenle bu dönüşüm süreci umduğumuz hızda ilerlemedi” dedi.

‘1600 YAPI YIKILDI’

Proje kapsamında 1600’ün üzerinde yapının yıkımının gerçekleştiğini belirten Kurt, “7 bin insanın hayatı kurtaracak kadar yapı yıktık. Yakında da 621 tane daha yapı yıkılacak. Proje kapsamında 480 binin üzerinde bağımsız birim bize yenileme talebinde bulundu” dedi. Kurt, bina güçlendirme taleplerinin de alınmaya başlandığını belirtti.