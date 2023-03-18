İBB ve Tiyatro Kooperatifi işbirliğiyle topluluklar İstanbul'a gelecek: 'Sahne' dayanışmanın

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin ardından, Tiyatro Kooperatifi’nin önerisiyle, bölgedeki tiyatro topluluklarıyla bir dayanışma süreci başlattı. İBB, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kapsayan 26-30 Mart tarihleri arasında, sahnelerini açacak ve oyunlar ücretsiz olacak.



İŞTE OYUNLAR

Bu kapsamda, 5 yetişkin 3 çocuk oyunu sahnelenecek.

Adana Gösteri Sanatları Merkezi “Canlanan Masallar”, Adana Gülse Tiyatro “Vikingler Yıldız Taşı Kolyesi”, Osmaniye Pano Kids/ Tiyatro Mavra “Bugün Ne Anlatsam” adlı çocuk oyunlarını ve Adana Ekol Casting “Eyvah Babam Kapıda”, Hatay Ortak Sahne “Halktan Biri”, Adana Reverans Sanat “Üç Kadın ve Bir Kavanoz Kül”, Tarsus Şehir Tiyatrosu “Duvar”, Hatay Nar Sahne “Bağ” adlı yetişkin oyunlarını sahneleyecek. Program: “www.kultursanat.istanbul”



(Volkan Aslan)



‘ORTAKLIKLAR SÜRECEK’



Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, “İlk günden beri bir şiarımız vardı; hep birlikte olacağız, yaraları hep beraber saracağız diyorduk” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Kültür sanat alanından da bir refleks geliştirebilmemiz gerekiyordu. Bölgeden oyunları anlamlı bir zamanda İstanbul seyircisi ile buluşturacağız. Sonraki süreçte de bölgedeki tiyatrolarımız ve gruplarımızla işbirliğimizi devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra müzikal anlamda da CRR’nin depremden sonraki sezonunu ‘Dayanışmanın Müziği’ sloganıyla başlatmayı düşündük. 31 Mart’ta Antakya Medeniyetler Korosu, 1 Nisan’da Hatay Akademi Orkestrası’nı İstanbul’da ağırlayacağız. Biz İBB olarak sanat alanında yaptığımız hiçbir işi bir yardım vs. gibi şeylere sığdırmayız. Bu dayanışmadır! El ele verip şu anki durumu bir nebze hafifletmeye çalışacağız.”



(Yeşim Özsoy)



‘DEĞERLİ BİR PROJE’



Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy ise şöyle konuştu: “6 Şubat’ta tüm sahnelerimiz kapandı ve tüm sesler sustu. Şubatın başından beri yastayız. Yaraları sarmak açısından da yolumuzun uzun olduğu bir dönemdeyiz... ‘Sahneden Dayanışma’ adı altında bir dizi proje, öneri ve yöntem belirledik. Bunlardan en önemlisi, her bölgede ayrı bir yapılanma olarak yer alan Tiyatro Kooperatiflerimizden Akdeniz ve Ahura Tiyatro Kooperatiflerinin verdiği bilgiler ışığında depremzede meslektaşlarımıza destek olmak adına yaptığımız dayanışma ve iletişim çalışması oldu. Dayanışma üzerine vesilesi olduğumuz bu proje Dünya Tiyatro Günü’nde bizim için çok değerli.”

