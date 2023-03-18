İBB ve Tiyatro Kooperatifi işbirliğiyle topluluklar İstanbul'a gelecek: 'Sahne' dayanışmanın
Depremden etkilenen şehirlerdeki tiyatrolar oyunlarını 26-30 Mart’ta ücretsiz olarak sahneleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı,
11 ilde milyonlarca kişiyi
etkileyen depremlerin
ardından, Tiyatro
Kooperatifi’nin önerisiyle,
bölgedeki tiyatro
topluluklarıyla bir
dayanışma süreci başlattı.
İBB, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü
kapsayan 26-30 Mart tarihleri
arasında, sahnelerini açacak ve
oyunlar ücretsiz olacak.
İŞTE OYUNLAR
Bu kapsamda, 5 yetişkin 3 çocuk oyunu sahnelenecek.
Adana Gösteri Sanatları Merkezi
“Canlanan Masallar”, Adana Gülse
Tiyatro “Vikingler Yıldız Taşı
Kolyesi”, Osmaniye Pano Kids/
Tiyatro Mavra “Bugün Ne Anlatsam”
adlı çocuk oyunlarını ve Adana Ekol
Casting “Eyvah Babam Kapıda”,
Hatay Ortak Sahne “Halktan Biri”,
Adana Reverans Sanat “Üç Kadın
ve Bir Kavanoz Kül”, Tarsus Şehir
Tiyatrosu “Duvar”, Hatay Nar Sahne “Bağ” adlı yetişkin oyunlarını
sahneleyecek. Program:
“www.kultursanat.istanbul”
(Volkan Aslan)
‘ORTAKLIKLAR SÜRECEK’
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız
İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga
Volkan Aslan, “İlk günden beri bir
şiarımız vardı; hep birlikte olacağız,
yaraları hep beraber saracağız
diyorduk” diyerek şu ifadeleri
kullandı: “Kültür sanat alanından
da bir refleks geliştirebilmemiz
gerekiyordu. Bölgeden oyunları
anlamlı bir zamanda İstanbul
seyircisi ile buluşturacağız. Sonraki
süreçte de bölgedeki tiyatrolarımız
ve gruplarımızla işbirliğimizi devam
ettireceğiz. Bunun yanı sıra müzikal
anlamda da CRR’nin depremden
sonraki sezonunu ‘Dayanışmanın Müziği’ sloganıyla başlatmayı
düşündük. 31 Mart’ta Antakya
Medeniyetler Korosu, 1 Nisan’da
Hatay Akademi Orkestrası’nı
İstanbul’da ağırlayacağız. Biz İBB
olarak sanat alanında yaptığımız
hiçbir işi bir yardım vs. gibi şeylere
sığdırmayız. Bu dayanışmadır! El
ele verip şu anki durumu bir nebze
hafifletmeye çalışacağız.”
(Yeşim Özsoy)
‘DEĞERLİ BİR PROJE’
Tiyatro Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy
ise şöyle konuştu: “6 Şubat’ta
tüm sahnelerimiz kapandı
ve tüm sesler sustu. Şubatın
başından beri yastayız. Yaraları
sarmak açısından da yolumuzun
uzun olduğu bir dönemdeyiz...
‘Sahneden Dayanışma’ adı
altında bir dizi proje, öneri ve
yöntem belirledik. Bunlardan
en önemlisi, her bölgede ayrı bir
yapılanma olarak yer alan Tiyatro
Kooperatiflerimizden Akdeniz ve
Ahura Tiyatro Kooperatiflerinin
verdiği bilgiler ışığında
depremzede meslektaşlarımıza
destek olmak adına yaptığımız
dayanışma ve iletişim çalışması
oldu. Dayanışma üzerine vesilesi
olduğumuz bu proje Dünya Tiyatro
Günü’nde bizim için çok değerli.”
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