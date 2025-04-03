İBB’den 'huzur hakkı' ve 'veri paylaşımı' iddialarına yalanlama: 'Yalanlar ve Gerçekler 7'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:46

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:46

İBB, kamuoyuna yansıyan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in İSFALT’tan huzur hakkı aldığı iddiası ile “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yurtdışı merkezli bir şirketle veri paylaşıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"FATİH KELEŞ'İN İSFALT'TAN HUZUR HAKKI ALDIĞI" İDDİASI YALANLANDI

"Yalan: Fatih Keleş'in huzur hakkı adı altında 16 ayda İBB iştiraki İSFALT AŞ'den aylık yaklaşık 400 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyon 233 bin 233 TL ödeme aldığı tespit edildi.

Gerçek: İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'de (İSFALT) hiçbir tarihte yönetim kurulu üyeliği olmamıştır. Bu nedenle; İSFALT tarafından kendisine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.

Yalan: Son günlerde “İstanbul Senin” uygulaması ve ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yurtdışı merkezli bir şirket olan Appsflyer ile veri paylaştığı yalanı.

Gerçek: 1.“İstanbul Senin”, İstanbullulara daha kolay, hızlı ve bütünleşik belediye hizmeti sunmak için geliştirilmiş; toplu ulaşımdan sosyal yardımlara, etkinlik takibinden talep bildirimlerine kadar birçok alanda kamu hizmetlerini dijitalleştiren bir uygulamadır. Tüm geliştirme süreçleri, şeffaflık ve kamu yararı esas alınarak yürütülmektedir.

2.“İstanbul Senin” uygulamasında adı geçen firmanın herhangi bir programı kullanılmamış olup bu firmayla herhangi bir veri paylaşımı, analiz, reklam ya da iş birliği gerçekleştirilmemiştir.

3.Tüm dijital hizmetler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara tam uyumlu şekilde yürütülmektedir.

4.Ayrıca kamuoyuna hatırlatmak isteriz ki; Appsflyer, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bizzat kendi dijital altyapısında kullandığı sistemler arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kasıtlı bilgi kirliliği oluşturan yayınlara karşı gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Tüm halkımıza duyurulur."