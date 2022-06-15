İBB'den sağlıklı ve ucuz yemek atılımı: Kent lokantaları geliyor
İBB, İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için hizmete sokacağı kent lokantalarının ilkini Çapa’da açıyor. Kent lokantaları kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan kent lokantaları, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor.
Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünler sunacak ilk kent lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.
ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN
Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantası’nda kadın çalışanları istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.
DÖRT ÇEŞİT YEMEK
İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmet verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.
SAYILARI KISA ZAMANDA ÇOĞALACAK
Kent Lokantası'nın ikincisi Bağcılar'da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı'nda hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte kentin farklı noktalarında açılacak Kent Lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.
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