İBB'ye 'kent uzlaşısı' soruşturması... Gözaltındaki Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi
Saray talimatıyla İBB'ye açılan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturma sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hakkında yakalama kararı bulunan ve 26 Mart'ta gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.
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