İBB’ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında gözaltına alınan Çalışkan’ın ifadesinde Mehmet Uçum ve AKP ayrıntısı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu operasyon kapsamında Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da gözaltına alındı.

"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Çalışkan'ın burada verdiği ifadede AKP'yle ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.

Çalışkan’a, aynı soruşturmada hakkında gözaltı kararı olan isimlerden olan ve ‘kent uzlaşısı’ suçlamasının kilit isimlerinden eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü olan Azad Barış ile olan ilişkisi soruldu.

İfadesine yansıyan bilgilere göre Çalışkan, Barış ile 2021-2022 yıllarında Almanya’da düzenlenen bir düşünce kuruluşu etkinliğinde tanıştığını söyledi. Çalışkan’ın ifadesine göre, “Türkiye’de Sistem Arayışları ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” başlığı altında düzenlenen etkinlik, sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir masa toplantısı niteliğindeydi.

Etkinliği Berghof Vakfı ve Türkiye’den PODEM Vakfı/Derneği ortaklaşa düzenlerken katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile birlikte AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri de vardı. Öte yandan DEVA ile Gelecek Partisi’nden bazı yöneticiler de etkinliğe katıldı.

Toplantıya DEM Parti heyetinden ise Azad Barış’ın da katıldığı belirtilirken Çalışkan, Barış ile etkinlik sırasında herhangi bir özel görüşme yapmadığını ve toplantının içeriğinin siyasi analiz ve tartışmalara dayalı olduğunu belirtti.

İKİNCİ GÖRÜŞME YEREL SEÇİMLER İÇİN

Çalışkan, bunun yanında Barış ile 2024 yerel seçimleri sürecinde CHP Genel Merkezi için sözleşmeli danışman olarak çalıştığı sırada görüştüğünü belirtti. Barış’ın bu görüşmelere DEM Parti heyeti üyesi olarak katıldığı belirtilirken Çalışkan, bu toplantılarda parti heyetlerine seçim araştırmalarıyla ilgili sunum yaptığını ve Barış’ın da bu sunumlara katıldığını söyledi.

Barış’ın, bu süreçte sunulan araştırma raporlarıyla ilgili kendisini telefonla aramış olabileceğini söyleyen Çalışkan, Barış ile başka bir birebir görüşme yapmadığını ve ticari/sosyal ilişkilerinin olmadığını söyledi.

EMNİYETE KENDİSİ GİTMİŞ

Öte yandan bugün bazı haber kuruluşlarında Çalışkan’ın gözaltıların başladığı Çarşamba’dan bu yana firari olduğu ve bugün (Cumartesi) yakalandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre adresinde bulunamayan Çalışkan, gözaltı kararı sonrası ifade işlemleri için Çarşamba günü Emniyete kendisi başvurarak gözaltına alındı.