İBB’yi hedef alan Oda Başkanı AKP’li çıktı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:11

İBB’nin Beşiktaş’taki Çınar ağaçlarının bazılarını, kansere yakalandıkları için kesmesi tartışmasına Orman Mühendisleri Odası da dahil oldu.

2013-2018 yılları arasında, önlem alınmadığı için kanseri yayılan çınar ağaçlarının yeni yönetim tarafından kesilmesini eleştiren Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB’yi “idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun” olmakla itham etti.

İBB konuyla ilgili olarak mart ayında şu açıklamayı yapmıştı:

“İBB İstanbul’un tarihi dokusunda önemli bir yer tutan Beşiktaş’taki Çınar ağaçlarını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kansere yakalanan Çınar ağaçlarını kurtarmak için son 2 yıldır etkin bir çalışma yürütülüyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı hastalıkla mücadele için bilimsel metotlar kullanıyor. Bu kapsamda hasta ağaçlar kaldırıldıktan sonra yerlerine genç çınarlar dikiliyor. Farklı tarihlerde toplam 112 hasta çınar ağacı için aynı işlem yapıldı.”

İBB’Yİ ELEŞTİREN ODA BAŞKANI AKP KURUCUSU

Orman mühendisi olan Hasan Türkyılmaz, 2001 yılında AKP Düzce Teşkilatının kuruluşunda yer aldı. 2004 yılında AKP’den Düzce Beyköy Belediye Başkanlığına aday adayı olan Türkyılmaz, 7 Haziran 2015 seçimleri için de AKP’den Düzce Milletvekili aday adayı olmuştu. Türkyılmaz sosyal medya hesaplarında, AKP’nin önde gelen isimleriyle çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekiyor.