İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!
İstanbul’da Zeynep Cilan isimli üniversite öğrencisi, okulunun önünde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cilan’ın arkadaşları ise ölümle sonuçlanan olayda ihmale tepki göstererek eylem düzenledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İbn Haldun Üniversitesi’nin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Cilan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
ÖĞRENCİLER: ÖNLEM ALINMADI
Kaza sonrası Cilan’ın arkadaşları Cumhuriyet’e konuştu. Kazanın yaşandığı bölgede aydınlatma ve diğer trafik önlemlerine ilişkin eksiklikler bulunduğu bilgisini aktaran üniversite öğrencileri, bu sorunlarla ilgili daha önce birçok yere başvuru yaptıklarını aktararak gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti.
Kazanın ardından bugün üniversitenin bahçesinde de öğrenciler bir eylem yaparak yaşananlara tepki gösterdi.
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