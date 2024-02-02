Harvard Üniversitesi açıkladı: 'Türk Mutfağı'nın vazgeçilmezi ölüm riskini azaltıyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:23

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü türünün ilk örneği bir araştırmaya göre, düzenli olarak zeytinyağı tüketmek bunama kaynaklı ölüm riskini yüzde 28 oranında azaltabiliyor.

'SÜPER GIDA' ZEYTİNYAĞI

Uzun süredir sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek bir 'süper gıda' olarak gösterilen zeytinyağı, bunama kaynaklı ölüm riskini de azaltıyor. ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacıların yürüttüğü çalışma, birçok ülkenin yaşlanan nüfus nedeniyle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak bunama kaynaklı ölüm riskini azaltabilir.

HER GÜN YARIM KAŞIK TÜKETİLMELİ

Bunama, hafızayı ve diğer zihinsel yetenekleri günlük yaşamı etkileyecek kadar etkileyen bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıklar beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanıyor ve Alzheimer hastalığı en yaygın türü. Beslenme ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada bilim insanları, otuz yıl boyunca 90 binden fazla ABD vatandaşının beslenme anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti. Bunlardan 4 bin 749'unun bunamadan dolayı öldüğü kaydedildi.

Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu. Çalışma, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azalttığını gösterdi.