İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'dan Bakan Bozdağ'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a başarılar dileyerek, eski bakan Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı.
İstifa eden Gül, Temmuz 2017’den beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Gül, görevi Bekir Bozdağ’dan devralmıştı.
Kararın ardından Saray'ın tepesinde bulunan isimlerden Bozdağ'a tebrik mesajları geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılan değerli kardeşim Abdulhamit Gül Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bayrağı devralan sevgili Bekir Bozdağ Bey'e başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.
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