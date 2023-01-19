İbrahim Kalın'dan Bolton'un sözlerine tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.
İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
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