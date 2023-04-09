Mehmet Ali Çelebi, AKP'nin İzmir Milletvekili adayı oldu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı bileşenlerinden AKP, aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Üçüncü dönem kuralının uygulandığı listede yaklaşık yüzde 65'lik bir değişim yaşandı. Listede yeni isimlerin yanı sıra ilk önce CHP'den ardından ise Memleket Partisi'nden istifa ederek AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi, İzmir'den milletvekili adayı olarak gösterildi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine sayılı günler kala AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Kabinede yer alan bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi.
AKP'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AKP İzmir 1. bölge 6. sıradan listede yer aldı.
MEHMET ALİ ÇELEBİ İZMİR'DEN ADAY
Listede daha önce CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ederek AKP'ye katılan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir 2'nci Bölge 4'ncü sıradan aday gösterildi. AKP 2018 seçimlerinde İzmir 2'nci Bölge'den 4 vekil çıkarmıştı.
'MESELE MEMLEKET'
Çelebi, listenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Başta İzmirimiz, AK Parti milletvekili adaylarımız hayırlı uğurlu olsun. İttifakımız Cumhur, Liderimiz @RTErdogan, Rotamız Türkiye Yüzyılı. Mesele Memleket!"
Başta İzmirimiz, AK Parti milletvekili adaylarımız hayırlı uğurlu olsun.— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) April 9, 2023
İttifakımız Cumhur,
Liderimiz @RTErdogan,
Rotamız Türkiye Yüzyılı
Mesele Memleket!
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