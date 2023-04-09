Mehmet Ali Çelebi, AKP'nin İzmir Milletvekili adayı oldu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:19

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:22

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine sayılı günler kala AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Kabinede yer alan bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi.

AKP'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AKP İzmir 1. bölge 6. sıradan listede yer aldı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ İZMİR'DEN ADAY

Listede daha önce CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ederek AKP'ye katılan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir 2'nci Bölge 4'ncü sıradan aday gösterildi. AKP 2018 seçimlerinde İzmir 2'nci Bölge'den 4 vekil çıkarmıştı.

'MESELE MEMLEKET'

Çelebi, listenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Başta İzmirimiz, AK Parti milletvekili adaylarımız hayırlı uğurlu olsun. İttifakımız Cumhur, Liderimiz @RTErdogan, Rotamız Türkiye Yüzyılı. Mesele Memleket!"