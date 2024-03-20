Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 15 ilde operasyon, 100'ü aşkın gözaltı!

Son dakika haberi... Bakan Ali Yerlikaya, "15 ilde bölücü terör örgütüne 'Bozdoğan-12' operasyonu 139 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:14
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 15 ilde operasyon, 100'ü aşkın gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van illerinde eş zamanlı düzenlenen “Bozdoğan-12” operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda örüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”


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