Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... İzmir'de 'Kalkan-15' operasyonu: 35 otele işlem yapıldı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Kalkan-15 operasyonları kapsamında düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 08:39
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... İzmir'de 'Kalkan-15' operasyonu: 35 otele işlem yapıldı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-15 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı!

40 düzensiz göçmen yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda;

40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan;

39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi.

1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."


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