İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis alınacak

Yayınlanma: 16.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yerlikaya, "emniyet teşkilatının güçlenmesi" adına 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek ve 1.440 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 adayın alınacağını belirtti.

Yerlikaya, "179 yıllık şanlı bir çınar olan emniyet teşkilatımızın üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olacak" ifadelerini kullandı.