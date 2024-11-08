Gözaltına alınan Gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı öne sürdü: 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 19:30

Güncelleme: 08.11.2024 - 19:35

Gazeteci Furkan Karabay sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Karabay’ın gözaltı gerekçesinin sosyal medyada yaptığı bir dizi paylaşım olduğu öğrenilmişti.

Karabay'ın avukatı Ener Ermaner'in paylaşımına göre, Karabay'ın evinde arama yapan polisler, Türk bayrağını yerinden çıkartıp giyinme dolabına astı.

Avukat Ermaner, paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü etiketleyerek, "Çok merak ediyorum bu hareket ile vermek istediğiniz mesaj nedir?" diye sordu:

"ONLAR BAYRAĞI SAVUNAN İNANCIN DÜŞMANIDIR"

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu da söz konusu olaya ilişkin tepki gösterdi. Terkoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımız en güzel yerlere asılmayı hak ediyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak katillerin, baronların, tecavüzcülerin yerine gazetecilerin evini basanlar; ne bayrağa saygıyı bilir ne de o bayrağın temsil ettiği başta hürriyet olmak üzere değerlere sevgiyi…

Onlar ki bayrağı dokuyan elin, bayrağı göğe yükselten aklın, bayrağı savunan inancın düşmanıdır."